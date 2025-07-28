Названо число эвакуированных жильцов из обрушившегося дома в Астрахани

В Астрахани из обрушившегося дома спасатели эвакуировали 16 жильцов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что группировка специалистов на месте происшествия была увеличена до 96 человек, а техники — до 28 единиц. Для жильцов открыт пункт временного размещения. С людьми работают психологи МЧС России.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в кирпичном доме №6 по улице Ляхова. Сообщалось, что была обрушена часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу МЧС писал о том, что дом в Астрахани, в котором обрушился подъезд, был признан аварийным в 2020 году.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.