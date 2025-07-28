На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число эвакуированных жильцов из обрушившегося дома в Астрахани

МЧС России: в Астрахани из обрушившегося дома эвакуированы 16 жильцов
true
true
true

В Астрахани из обрушившегося дома спасатели эвакуировали 16 жильцов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что группировка специалистов на месте происшествия была увеличена до 96 человек, а техники — до 28 единиц. Для жильцов открыт пункт временного размещения. С людьми работают психологи МЧС России.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в кирпичном доме №6 по улице Ляхова. Сообщалось, что была обрушена часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу МЧС писал о том, что дом в Астрахани, в котором обрушился подъезд, был признан аварийным в 2020 году.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами