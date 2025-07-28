Россиянам рассказали, как собака может подхватить бешенство

ОСН: вирус бешенства у собаки может не проявляться до года

Бешенство – это одно из самых страшных заболеваний для собак, которое грозит летальным исходом. Подхватить вирус питомец может не только из-за укуса носителя, но и через слюну заражённого животного, попадающую на повреждённую кожу или слизистую, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.

Вирус бешенства называется Rabies virus и относится к классу природно-очаговых смертельных инфекционных заболеваний. После попадания в организм он начинает размножаться в клетках, поражая центральную нервную систему и приводя к остановке сердца.

Проблемой является высокая «живучесть» вируса. Уничтожить его можно воздействием ультрафиолета, высокими температурами и специальными дезинфицирующими средствами. Переносят вирус чаще всего ежи, лисы, волки, еноты, летучие мыши, бездомные кошки, собаки и грызуны. Как правило, здоровых особей они заражают укусом, но также достаточно, чтобы их слюна попадала на слизистую животного или на повреждённую кожу. Также собака может заболеть, если, к примеру, съест заражённое бешенством животное.

На ранней стадии заболевание выявить крайне трудно, у взрослых особей оно может проявиться в период от трёх месяцев до года. У щенков обычно симптомы наблюдаются на пятый-седьмой день (месяц). Однако даже до проявления животное становится заразным – буквально на пятый–седьмой день оно считается переносчиком вируса, предупреждают эксперты.

Среди первых симптомов начальной стадии болезни – внезапно появившаяся агрессия, при которой животное начинает вцепляться зубами во всё, что видит, причём с такой силой, что может сломать себе челюсть. После этого появляется меланхолия, избегание, тревожность, панический страх воды. На последней стадии животное резко слабеет, часто дышит, а затем – погибает от остановки сердца или паралича гортани.

Эффективный способ защиты от бешенства – это вакцинация. Щенкам первую прививку ставят в три месяца, а потом через год. Иммунитет у собаки вырабатывается только после третьей инъекции, но и после этого на 100% питомец не защищён. Так, уже через полгода иммунитет слабеет, вероятность заражения повышается до 2-4%.

Если собаку уже укусило потенциально больное бешенством животное, то нужно срочно надеть перчатки, сбрить место укуса и промыть рану. Затем необходимо срочно вызвать ветеринара и отправить питомца на карантин.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что главными переносчиками бешенства в России являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных – лисы, летучие мыши, ёжики, барсуки, волки и енотовидные собаки. Симптомы бешенства включают странности в поведении, сильное слюноотделение, проблемы с глотанием и судороги. При проявлении этих признаков срочно покажите животное ветеринару. Специалисты ведомства акцентировали внимание на том, что бешенство неизлечимо, а единственным методом профилактики является вакцинация.

Ранее в Татарстане ввели карантин по бешенству после нападения бродячей собаки на ребенка.