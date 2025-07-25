Названы основные источники бешенства в России

Главные переносчики бешенства в России — это домашние собаки и кошки, а среди диких животных — лисы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства акцентировали внимание на том, что бешенство неизлечимо, единственным методом профилактики является вакцинация. Человек заражается при укусе, царапинах или попадании слюны больного животного на кожу или слизистые. Вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.

Чтобы обезопасить себя, не трогайте лесных животных вроде лисиц, барсуков и летучих мышей, предупреждайте детей об опасности контакта с ними. Соблюдайте правила содержания домашних питомцев: регулярно делайте прививки, выводите собаку на улицу только на поводке, ограничивайте контакты с уличными животными.

Симптомы бешенства включают странности в поведении, сильное слюноотделение, проблемы с глотанием и судороги. При проявлении этих признаков срочно покажите животное ветеринару.

При укусе или попадании слюны животного промойте поврежденное место хозяйственным мылом 15 минут, обработайте перекисью водорода и нанесите раствор йода. Немедленно посетите травматологический пункт для назначения антирабической помощи. Прививка бесплатна и вводится шесть раз по определенной схеме.

Ранее мужчина заразился бешенством, пытаясь спасти застрявшую в доме летучую мышь.