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«Простой человек»: моряк рассказал, как Путин остановил кортеж, чтобы поздравить его

Моряк рассказал, как Путин поздравил его с днем ВМФ прямо на улице в Петербурге
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Алексей Даничев/РИА Новости

61-летний моряк-подводник Павел Морозов рассказал о своей встрече с президентом Владимиром Путиным во время его визита в Петербург. Своими мыслями он поделился с kp.ru.

По словам Морозова, он пытался догнать своих друзей, но в какой-то момент заметил президентский кортеж и помахал им. После этого машины остановились, и к мужчине вышел глава страны. Путин поздравил россиянина с Днем ВМФ.

«Для меня честь, что глава государства вышел ко мне, это очень неожиданно», – рассказал о своих эмоциях Морозов.

Мужчина сказал охранникам президента, чтобы они следили за ним. В ответ, по словам Морозова, президент улыбнулся и обнял подводника, после чего сказал много приятных слов о тех людях, которые поддерживают бойцов Вооруженных сил России.

«Он очень простой и доброжелательный человек. Когда толпа буквально хлынула к нам и окружила, он не растерялся», – рассказал моряк.

Он добавил, что после произошедшего его родственники и близкие находятся под впечатлением.

Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.

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