«Простой человек»: моряк рассказал, как Путин остановил кортеж, чтобы поздравить его

61-летний моряк-подводник Павел Морозов рассказал о своей встрече с президентом Владимиром Путиным во время его визита в Петербург. Своими мыслями он поделился с kp.ru.
По словам Морозова, он пытался догнать своих друзей, но в какой-то момент заметил президентский кортеж и помахал им. После этого машины остановились, и к мужчине вышел глава страны. Путин поздравил россиянина с Днем ВМФ.
«Для меня честь, что глава государства вышел ко мне, это очень неожиданно», – рассказал о своих эмоциях Морозов.
Мужчина сказал охранникам президента, чтобы они следили за ним. В ответ, по словам Морозова, президент улыбнулся и обнял подводника, после чего сказал много приятных слов о тех людях, которые поддерживают бойцов Вооруженных сил России.
«Он очень простой и доброжелательный человек. Когда толпа буквально хлынула к нам и окружила, он не растерялся», – рассказал моряк.
Он добавил, что после произошедшего его родственники и близкие находятся под впечатлением.
Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.