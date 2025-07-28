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Россиянам рассказали, как избавиться от муравьев на кухне

Pravda.Ru: уборка поможет избавиться от муравьев на кухне
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Генеральная уборка на кухне поможет избавиться от муравьев, важно убрать все остатки пищи, закрыть продукты и устранить источники воды. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

После этого можно разложить в местах скопления насекомых приманки, например, борную кислоту или борокс. Специалисты уточнили, что они безопасны для применения в домашних условиях и эффективны при правильном использовании.

«Если самостоятельные попытки не принесли результатов, возможно, стоит обратиться к специалистам по борьбе с вредителями. Они помогут определить вид муравьев и предложат наиболее эффективные методы борьбы», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что муравьи могут появляться в доме или квартире из-за еды, которая их привлекает, чтобы не допустить этого, важно хранить все продукты в герметичных контейнерах. Кроме того, они советуют сразу убирать крошки и остатки еды. Появившийся муравьиный след можно протереть уксусом или хлоркой. По словам специалистов, стоит также проверить окна, стены и щели, через которые насекомые могут пробраться.

Ранее ученые выяснили, что муравьи заставляли млекопитающих эволюционировать более десяти раз.

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