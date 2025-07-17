Муравьи заставляли млекопитающих эволюционировать более десяти раз, выяснили ученые

Evolution: способность к поеданию муравьев возникала 12 раз за 66 миллионов лет

Гигантский муравьед, трубкозуб, панголин и даже крошечный сумчатый муравьед — на первый взгляд, эти звери мало похожи друг на друга. Однако всех их объединяет одна странная привычка: они питаются исключительно термитами и муравьями. Международная команда ученых выяснила, что такая узкая специализация — по-научному мирмекофагия — возникала у млекопитающих как минимум 12 раз за последние 66 миллионов лет. Работа опубликована в журнале Evolution.

Авторы проанализировали данные о питании 4099 видов млекопитающих, собранные за почти столетие. Сопоставив их с генетическим древом и данными о распространении термитов и муравьев, исследователи выяснили: переход к специализированному питанию насекомыми происходил независимо в разных эволюционных ветвях, включая сумчатых, плацентарных и даже однопроходных (например, ехидн).

«Мы и раньше знали, что муравьеды — не одна эволюционная линия, но впервые получили полную картину, насколько мощным фактором отбора были муравьи и термиты», — отметил ведущий автор статьи, биолог Филипп Барден.

По его словам, расцвет этих насекомых пришелся на период после вымирания динозавров, когда их колонии начали бурно разрастаться по всей планете. Это заставило млекопитающих искать новые пищевые ниши — и некоторых из них буквально «затянуло в муравейник».

При этом путь к муравейникам оказался почти необратимым. Почти ни один вид, принявший диету из термитов, не вернулся к более универсальному рациону. Единственным исключением стала слоновая землеройка Macroscelides, которая после периода мирмекофагии снова стала всеядной. Остальные же, похоже, слишком глубоко адаптировались к новой стратегии.

Тем не менее Барден считает, что такая узкая специализация может стать преимуществом в будущем: «Пока насекомые продолжают доминировать в биомассе планеты, а глобальное потепление благоприятствует агрессивным видам вроде огненных муравьев, специализированные мирмекофаги вполне могут оказаться в выигрыше».

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