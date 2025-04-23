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Названы правила, которые помогут не допустить появления муравьев в доме

Pravda.Ru: хранение продуктов в контейнерах избавит от муравьев в доме
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Shutterstock

Муравьи могут появляться в доме или квартире из-за еды, которая их привлекает, чтобы не допустить этого, важно хранить все продукты в герметичных контейнерах. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, они советуют сразу убирать крошки и остатки еды. Появившийся муравьиный след можно протереть уксусом или хлоркой. По словам специалистов, стоит также проверить окна, стены и щели, через которые насекомые могут пробраться.

«Важно помнить: не стоит сразу хвататься за инсектициды. Большинство домашних муравьев безвредны. Скорее, они даже приносят пользу природе, действуя как маленькая команда уборщиков», — добавили в сообщении.

Биолог, энтомолог Роман Хряпин до этого говорил, что специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах, помогут бороться с муравьями на дачном участке. По его словам, такой способ позволит избавиться от насекомых примерно через месяц после начала применения. Если дачники увидели муравейник на грядке и смогли распознать, откуда выходят насекомые, можно его выкопать, поместить в ведро или тачку и аккуратно перенести за участок, отметил эксперт.

Ранее было названо средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов.

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