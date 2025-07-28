Аэропорт «Жуковский» сообщил о временных ограничениях в работе сайта

Аэропорт «Жуковский» сообщил об ограничениях в работе сайта из-за неполадок

Аэропорт «Жуковский» сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях в работе сайта из-за «технических неполадок».

«В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием. Для получения актуальной информации о рейсах в «Жуковском» рекомендовали обращаться в справочную службу аэропорта и на горячие линии авиакомпаний-партнеров.

28 июля в авиакомпании «Аэрофлот» произошел масштабный сбой, появились перебои в работе сервисов. Технические неполадки в IT-системе привели к массовым отменам и задержкам рейсов. Ответственность за содеянное взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность хакерской атаки сохраняется для всех крупных российских компаний, оказывающих услуги населению.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует ситуацию со сбоем систем «Аэрофлота» в московском аэропорту.