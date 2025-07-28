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Следователи работают на месте обрушения дома в Астрахани

СК: сотрудники устанавливают обстоятельства обрушения дома в Астрахани
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СУ СК РФ по Астраханской области

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России устанавливают обстоятельства обрушения многоквартирного дома в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«‎Следственными органами СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахани на улице Ляхова», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого ТАСС сообщал, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Более точная причина происшествия будет устанавливаться в ходе расследования.

Обрушение части подъезда многоквартирного дома произошло на улице Ляхова, 6. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия инцидента: разбирают конструкции и эвакуируют жильцов. Telegram-канал SHOT сообщал, что в результате случившегося пострадали как минимум три человека.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.

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