Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части дома в Астрахани

Прокуратура организовала проверку из-за обрушения подъезда в доме в Астрахани

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту обрушения подъезда в многоквартирном жилом доме №6 на улица Ляхова в Астрахани. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций», — говорится в заявлении.

На место происшествия выехал и.о. прокурора области Ростислав Гладышев.

По информации МЧС, обрушение части подъезда многоквартирного дома произошло на улице Ляхова, 6. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия инцидента, разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.

По уточненным данным, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.