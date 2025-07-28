На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части дома в Астрахани

Прокуратура организовала проверку из-за обрушения подъезда в доме в Астрахани
true
true
true
close
СУ СК РФ по Астраханской области

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по факту обрушения подъезда в многоквартирном жилом доме №6 на улица Ляхова в Астрахани. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций», — говорится в заявлении.

На место происшествия выехал и.о. прокурора области Ростислав Гладышев.

По информации МЧС, обрушение части подъезда многоквартирного дома произошло на улице Ляхова, 6. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия инцидента, разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.

По уточненным данным, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили 38 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее появилось видео с места обрушения подъезда в Астрахани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами