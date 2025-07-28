Врач рассказал, о каких заболеваниях говорит изменение запаха пота

Если у человека резко изменился запах пота и стал более резким и заметным при сохранении всех гигиенических процедур, то это может быть симптомом серьезного заболевания. В частности, так проявляется гормональный сбой в организме или болезни внутренних органов, поэтому игнорировать это нельзя, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

При нормальном состоянии пот взрослого человека – это вода с примесью солей, жирных кислот, незначительного количества аммиака и других веществ, не имеющих запаха. Появиться он может при изменении состава, причем наиболее частой причиной является переход на другой рацион питания и потребление определенных продуктов, отметил медик.

«Например, чеснок, лук, специи и алкоголь — это вещества, которые напрямую выделяются с потом. При приеме лекарств, биологических добавок и витаминов группы B аромат тела также меняется, как и при разложении бактериями на коже компонентов пота», — пояснил специалист.

Помимо диеты, отразиться на запахе пота может психоэмоциональное состояние человека, поэтому существуют даже соответствующие термины – например, «пот страха». В таком выделении больше белков и липидов, из-за чего бактерии разлагают его интенсивнее, а запах становится резче.

Что касается заболеваний, то они тоже сильно влияют на пот – например, при сахарном диабете ощущается интенсивный запах ацетона на фоне выработки кетонов из-за кетоацидоза. При болезнях печени и почек копятся токсины, придавая поту запах аммиака, рассказал врач.

«К более сильному запаху или изменению аромата пота приводят проблемы с пищеварением. При гормональных изменениях, например, в менопаузу, в пубертатный период или при заболеваниях щитовидной железы, мы фиксируем изменение активности потовых и сальных желез, что приводит к изменению запаха кожи», — добавил он.

Среди других заболеваний, о которых может говорить изменение запаха пота, он отметил грибковые и бактериальные инфекции, обезвоживание и другие изменения в организме. Важно вовремя обратиться за медицинской помощью для выяснения диагноза, начинать необходимо с терапевта, заключил Еделев.

Напомним, ученые выяснили, что эмоции могут передаваться через запах пота и назвали этот феномен «инфекцией эмоционального состояния». По словам ученых, полученные результаты могут объяснить, почему эмоции в группах людей часто синхронизируются. Также открытие позволяет лучше понять, как взаимодействие на эмоциональном уровне способствует укреплению социальных связей. В будущем открытие могут использовать для разработки новых методов терапии и социальной поддержки, способствующих гармонизации отношений в обществе.

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