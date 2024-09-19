Россиянам назвали продукты, провоцирующие неприятный запах пота

Резкий неприятный запах пота от людей зачастую связан с неправильным питанием или наличием заболеваний. Эту проблему могут вызывать определенные виды продуктов, так как чистый пот не имеет запаха, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Подкожный жир у людей разный – он зависит от того, что человек ест. По сути пот – это вода с солью, не имеющая запаха. Появляется он в случае, если специальные железы в паху и подмышках выделяют секрет. Часто это может быть связано с высоким уровнем стресса.

Однако главный фактор – питание, так как по запаху пота можно узнать, что человек злоупотребляет сладким, мучным или спиртным. Эти продукты приводят к росту дрожжевых грибов, которые даже могут привести в итоге к кандидозу.

«Есть перечень продуктов, которые при употреблении увеличивают вашу «вонючесть». В первую очередь это серосодержащие вещества и газы, которые выделяются при повышении их уровня в организме и очень неприятно пахнут», — объяснила Журавлева.

К таким продуктам относятся чеснок, вареные яйца, квашеная и острая капуста, зеленый лук, тмин, карри. Но важно помнить, что если организм человека полностью здоров, кишечник и иммунная система работают хорошо, то даже если он часто ест эти продукты, это не приведет к неприятному запаху пота, заключила диетолог.

Напомним также, что врачи отмечают, что резкий запах пота может говорить о наличии у человека сахарного диабета или гиперфункции щитовидной железы. Также в случае повышенного потоотделения стоит проверить почки и сердечно-сосудистую систему.

В Госдуме призвали штрафовать за запах пота.