Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали продукты, провоцирующие неприятный запах пота

Диетолог Журавлева: резкий неприятный запах пота – это часто следствие питания

close
Freepik

Резкий неприятный запах пота от людей зачастую связан с неправильным питанием или наличием заболеваний. Эту проблему могут вызывать определенные виды продуктов, так как чистый пот не имеет запаха, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Подкожный жир у людей разный – он зависит от того, что человек ест. По сути пот – это вода с солью, не имеющая запаха. Появляется он в случае, если специальные железы в паху и подмышках выделяют секрет. Часто это может быть связано с высоким уровнем стресса.

Однако главный фактор – питание, так как по запаху пота можно узнать, что человек злоупотребляет сладким, мучным или спиртным. Эти продукты приводят к росту дрожжевых грибов, которые даже могут привести в итоге к кандидозу.

«Есть перечень продуктов, которые при употреблении увеличивают вашу «вонючесть». В первую очередь это серосодержащие вещества и газы, которые выделяются при повышении их уровня в организме и очень неприятно пахнут», — объяснила Журавлева.

К таким продуктам относятся чеснок, вареные яйца, квашеная и острая капуста, зеленый лук, тмин, карри. Но важно помнить, что если организм человека полностью здоров, кишечник и иммунная система работают хорошо, то даже если он часто ест эти продукты, это не приведет к неприятному запаху пота, заключила диетолог.

Напомним также, что врачи отмечают, что резкий запах пота может говорить о наличии у человека сахарного диабета или гиперфункции щитовидной железы. Также в случае повышенного потоотделения стоит проверить почки и сердечно-сосудистую систему.

В Госдуме призвали штрафовать за запах пота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами