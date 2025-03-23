Эмоции могут передаваться через запах пота, выяснили ученые

Специалисты Ассоциации психологических наук в Нидерландах установили, что эмоции могут передаваться через запах пота. Этот феномен, который ученые назвали «инфекцией эмоционального состояния», позволяет личным ощущениям одного человека быть «заразными» для окружающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В эксперименте приняли участие 12 мужчин-добровольцев, которым было запрещено курить, принимать лекарства, употреблять спиртное или заниматься физической активностью до начала исследования. Каждому испытуемому прикрепили специальные прокладки под мышками для сбора пота во время просмотра видеороликов, вызывающих нейтральные реакции и различные эмоции (страх, счастье).

На втором этапе эксперимента 36 женщин вдыхали образцы собранного мужского пота. Одновременно ученые отслеживали мимическую активность участниц. Результаты показали, что «пот страха» вызывал напряжение в медиальной лобной мышце, а «пот счастья» — улыбку Дюшенна, типичную для искреннего счастья. Это подтверждает, что эмоции не только влияют на физиологическое состояние, но и могут передаваться через химические сигналы, такие как феромоны, содержащиеся в поте.

По словам ученых, полученные результаты могут объяснить, почему эмоции в группах людей часто синхронизируются. Также открытие позволяет лучше понять, как взаимодействие на эмоциональном уровне способствует укреплению социальных связей. Понимание того, как эмоции передаются через запах, может в будущем быть использовано для разработки новых методов терапии и социальной поддержки, способствующих гармонизации отношений в обществе.

Ранее ученые раскрыли, как запахи и феромоны влияют на симпатию и выбор партнера.