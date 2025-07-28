«Никто не проверяет»: россиян призвали избегать покупки нарезанных арбузов

Россиянам нужно серьезно относиться к выбору сезонных овощей и фруктов, в том числе бахчевых культур. В частности, ни в коем случае нельзя покупать нарезанные арбузы или дыни, так как это грозит серьезными последствиями для здоровья, предупредил в беседе с Tsargrad.tv руководитель Петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

По словам специалиста, продавцы сезонных овощей и фруктов нередко нарушают санитарные нормы, особенно с учетом того, что продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса. По этой причине покупателям стоит быть особенно внимательными и ни в коем случае не приобретать нарезанные арбузы. Их реализация в таком виде запрещена законом, заявил Виноградов.

«Вот показывают резаные арбузы, которые категорически запрещено продавать. Но никто не ходит, не проверяет. А раз не проверяют - значит, можно», — добавил он.

Напомним, также глава «Потребнадзора» предупреждал, что при покупке овощей и фруктов в палатках опасно переводить деньги на карту неизвестным лицам, так как впоследствии это может обернуться преследованием за спонсирование терроризма. По его словам, человек, открывший счет и принимающий деньги, может оказаться «персонажем, связанным с террористами», поэтому лучше не рисковать.

Ранее россиянам рассказали о рисках отравления из-за арбузов и льда.