Россиян предупредили о рисках отравления из-за арбузов и льда

Летом высок риск отравления через арбузы, которые были порезаны и оставлены на открытом воздухе, и лед в напитках, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Лето — лучшее время для отдыха, но и сезон острых кишечных инфекций. При температуре от +20 °C бактерии и вирусы активно размножаются. Опасность могут представлять открытые арбузы, это идеальная среда для микробов, особенно если не ясно, кто и чем их резал. А лёд часто делают из неочищенной воды, что тоже может привести к отравлению», — объяснил врач.

Кроме того, опасность представляют еда на пляже или приготовленная дома самостоятельно, а также скоропортящиеся продукты.

«Пляж, жара и антисанитария — идеальные условия для отравлений. Варёная кукуруза, пахлава, сосиски в тесте — этими перекусами легко отравиться. Во-первых, непонятно, в каких условиях их готовили. Во-вторых, на них легко может попасть грязный песок. Домашняя стряпня — тоже риск: 50% летних отравлений — дело рук самих потребителей. Основные ошибки — это приготовление из испорченных продуктов, хранение еды вне холодильника, вчерашняя еда. Лучше готовить на один раз и хранить еду не более 6–12 часов и только в холодильнике», — рассказал доктор.

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