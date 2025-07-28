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В Петербурге семиклассник не выжил, выпав из окна 17-го этажа

В Кудрово 13-летний мальчик выпал из окна 17-го этажа
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Школьник из Петербурга не выжил после того, как выпал из окна своей комнаты. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кудрово. 13-летний ребенок сорвался с высоты 17-го этажа и упал на асфальт. Заметив школьника, местные жители пытались оказать ему помощь.

«При этом, как рассказали свидетели 78.ru, родственники мальчика на улице не появились», – сообщается в публикации.

Позже на место прибыли медики, но спасти его не смогли.

Известно, что мальчик рос в полной семье, которая не состояла на учете.

По данным kp.ru, семья благополучная. Сам пострадавший был на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщает 47channel, мать и отец работают инженерами. Ребенок учился в седьмом классе местного лицея.

До этого в Москве двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки из-за недосмотра матери. Когда женщина вышла в другую комнату, ребенок подобрался к окну и случайно выпал. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Липецке полуторагодовалая девочка впала в кому после выпадения из окна.

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