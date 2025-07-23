В Москве ребенок выпал из окна, когда мать отошла в другую комнату

В Москве двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома, когда мать отвлеклась. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Родительница вышла в другую комнату, ребенок тем временем подобрался к окну, облокотился на москитную сетку и выпал.

В результате пострадавшей понадобилась помощь медиков. Детали о ее состоянии и травмах не сообщаются.

«Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Ведомство также контролирует ход процессуальной проверки.

В прокуратуре напомнили, что москитная сетка не сможет удержать ребенка от падения. Помимо этого, не стоит оставлять ребенка одного в комнатах, где открыто окно или младший член семьи сможет открыть его самостоятельно.

До этого в Петербурге девятилетний ребенок-аутист выпал из окна. Мальчик протиснулся в форточку, пока родителей не было рядом и пролетел несколько этажей. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в Новокузнецке мальчик попал в больницу, выпав из окна пока мать убирала дома.