В Липецке полуторагодовалая девочка впала в кому после выпадения из окна

В Липецке спасли девочку, впавшую в кому после выпадения из окна

Девочке из Липецка понадобилась помощь медиков после выпадения из окна. Об этом сообщает Минздрав региона.

Полуторагодовалый ребенок находился в квартире на третьем этаже, но в какой-то момент оказался под окнами.

Прибывшие на место медики направили ребенка в больницу, состояние пациентки оценили как крайне тяжелое, о травмах информация не уточняется. В результате девочка впала в кому.

«Врачи круглосуточно боролись за ее жизнь», – сообщается в публикации.

Спустя три дня пострадавшая пришла в себя. Ребенка переведут в отделение нейрохирургии, где с ней будет находиться мать.

До этого подобный случай произошел в Петербурге. Мальчик с аутизмом остался без присмотра, он приблизился к окну и просунулся в форточку, из которой выпал.

У пострадавшего диагностировали закрытую травму грудной клетки, сотрясение мозга и другие травмы. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

Ранее в Москве ребенок выпал из окна, когда мать отошла в другую комнату.