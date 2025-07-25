На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецке полуторагодовалая девочка впала в кому после выпадения из окна

В Липецке спасли девочку, впавшую в кому после выпадения из окна
true
true
true
close
Shutterstock

Девочке из Липецка понадобилась помощь медиков после выпадения из окна. Об этом сообщает Минздрав региона.

Полуторагодовалый ребенок находился в квартире на третьем этаже, но в какой-то момент оказался под окнами.

Прибывшие на место медики направили ребенка в больницу, состояние пациентки оценили как крайне тяжелое, о травмах информация не уточняется. В результате девочка впала в кому.

«Врачи круглосуточно боролись за ее жизнь», – сообщается в публикации.

Спустя три дня пострадавшая пришла в себя. Ребенка переведут в отделение нейрохирургии, где с ней будет находиться мать.

До этого подобный случай произошел в Петербурге. Мальчик с аутизмом остался без присмотра, он приблизился к окну и просунулся в форточку, из которой выпал.

У пострадавшего диагностировали закрытую травму грудной клетки, сотрясение мозга и другие травмы. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию.

Ранее в Москве ребенок выпал из окна, когда мать отошла в другую комнату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами