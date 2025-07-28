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Россиянам дали совет насчет поездок в Таиланд и Камбоджу на фоне конфликта

Томихин: советуем отказаться от поездок в проблемные зоны Таиланда и Камбоджи
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BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Посольство РФ рекомендует планирующим поездки в Таиланд и Камбожду россиянам воздержаться от посещения «проблемных территорий» на фоне конфликта. Об этом заявил российский посол в Таиланде Евгений Томихин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что основные курорты в стране находятся в достаточно большом отдалении от зоны конфликта.

«К нам обращаются очень многие наши соотечественники, граждане спрашивают, безопасно ли ехать в Таиланд на отдых, потому что наших туристов здесь много. Каждую неделю сейчас, несмотря на летний период у нас в России, в Таиланд на отдых прибывают примерно по 20 тыс. человек», — заявил он.

Томихин добавил, что российское посольство не получало обращений от россиян с территории конфликта с Камбоджей. Посол отметил, что на данный момент можно сделать вывод о том, что пострадавших среди россиян нет.

До этого стало известно, что в Малайзии начались переговоры между исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и главой кабмина Камбоджи Хун Манетом по урегулированию конфликта.

25 июля сообщалось, что Таиланд согласен на посредничество Малайзии в решении конфликта с Камбоджей.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Подробнее о причинах конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд согласился на посредничество одной страны в решении конфликта с Камбоджей.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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