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Адвокат предупредил о риске попасть в тюрьму из-за перевода по телефону

Адвокат Миронов: перевод за товар могут расценить как добровольное пожертвование
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Depositphotos

Переводы по телефону за различные покупки на рынках или в небольших магазинах довольно популярны, однако они влекут за собой риски. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, подобный тип переводов невозможно определить как платеж за товары или услуги. Не исключено, что это может быть добровольное пожертвование, отметил адвокат.

Он добавил, что неизвестно, каким образом расходуются эти средства. Они могут пойти в доход продавца, но не исключен дальнейший перевод преступникам-террористам, утверждает Миронов.

В такой ситуации покупатель может оказаться пособником терроризма, что грозит уголовным наказанием, заключил адвокат.

До этого президент Союза адвокатов России доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что если россиянин при оплате товаров или услуг — к примеру, проезда на маршрутке — перевел деньги человеку, связанному с террористами, то на него не могут завести уголовное дело. Это возможно лишь в том случае, если следствие сможет доказать, что пассажир знал, кому он кидает деньги на карту.

Ранее Госдума исключила УДО для террористов с пожизненным.

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