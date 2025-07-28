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Во Владивостоке мужчина без одежды зашел в магазин и попал в руки медиков

Во Владивостоке задержали зашедшего без одежды в магазин мужчину
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Кадр из видео/Telegram-канал «Новости Владивостока и Края»

Мужчина без одежды зашел в магазин во Владивостоке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Местный житель, по данным местных пабликов, ворвался в торговую точку на улице Багратиона. Предполагается, что перед визитом он мог принять запрещенные вещества.
На кадрах заметно, что мужчина дезориентирован. При этом на посетителе нет ни одежды, ни обуви.

Полицейские прибыли на место и задержали 43-летнего мужчину. После этого его передали медикам для прохождения обследования и лечения.

До этого в Москве мигрант не выжил после выпадения из окна отеля в нижнем белье. Мужчина появился на подоконнике третьего этажа, и, держа одежду в руках, попытался добраться до кондиционера и откоса, но сорвался и упал вниз.

Известно, что мужчине было 30 лет, его опознал на месте брат. Предполагается, что он пытался сбежать из отеля, не заплатив за номер.

Ранее в Воронеже женщины без одежды катались на такси.

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