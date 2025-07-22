Голые воронежанки катались на авто, и это попало на видео

В Воронеже на видео попало, как голые женщины катались на такси

В Воронеже голые женщины ехали в автомобиле такси по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Голые дамочки разъезжают по Петровской набережной», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что полностью голые женщины едут в автомобиле такси, при этом нарушительницы сидят на двери транспорта.

До этого сообщалось, что в Самаре автомойщик зарегистрировал в своей квартире 95 мигрантов. По словам самарца, за регистрацию он получал от мигрантов вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В отношении нарушителя правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что суд приговорил автомойщика к полутора годам лишения свободы условно.

Кроме того, на видео попало, как автомобили с красноярцами разлетелись после жесткого удара.

Ранее Ford Bronco владивостокца утонул в Японском море.