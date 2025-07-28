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Пьяная жительница Кургана станцевала на мемориале и попала в полицию

В Кургане женщину задержали за танцы на мемориале
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Кадр из видео/Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы»

Жительницу Кургана задержали после видео с танцами около мемориала. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на женщину после того, как в социальных сетях распространился ролик, на которых якобы подозреваемая станцевала на постаменте местного памятника.

Следователи организовали доследственную проверку.

В результате полицейские задержали предполагаемую героиню видео. Ею оказалась 35-летняя местная жительница.

По словам самой женщины, в момент инцидента она находилась в состоянии алкогольного опьянения, в содеянном она раскаялась.

«Следственными органами будет дана правовая оценка действиям нарушительницы», – сообщается в публикации.

До этого в Краснодаре компания устроила пикник на мемориале, посвященном пострадавшим от действий фашистов. При этом автор видео сделал замечание молодым людям, но одна из участниц решила оправдаться. По ее мнению, люди, которым посвящен мемориал, страдали ради того, чтобы «они здесь веселились и наслаждались жизнью».

Ранее в Тверской области молодежь лежала у Вечного огня и жгла цветы.

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