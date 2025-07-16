Молодежь лежала у Вечного огня и жгла цветы на мемориале в российском городе

В Тверской области молодежь лежала у Вечного огня и жгла цветы

В Тверской области молодые люди лежали возле Вечного огня и жгли цветы на мемориале. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

Инцидент произошел у мемориала в городе Бологое, где группа молодых людей решила прилечь у Вечного огня. При этом некоторые из них поджигали цветы.

«Ну что за беспредел? Совсем совесть потеряли?» — возмутился автор публикации с кадрами поведения молодежи.

До этого на Алтае трое школьников высушили на Вечном огне одежду — на видео сняли, как они дожидаются, пока футболка одного из членов компании высохнет возле пламени. Следственные органы установили личности нарушителей, теперь с мальчиками и их родителями работают сотрудники ведомства.

Ранее в Ярославской области двое мальчиков подожгли венки у Вечного огня.