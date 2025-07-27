На Украине произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,9 в Полтавской области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля.

По его данным, подземные толчки произошли 27 июля в районе поселка Старыe Санжары. Эпицентр находился на глубине 7,1 км. Отмечается, что жители региона не ощутили сейсмособытие.

24 июля Telegram-канал «Камчатка №1» сообщал, что жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,2. По информации Камчатского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук», очаг залегал залегал на глубине 20,6 км.

До этого компания Google превратила глобальную сеть Android-смартфонов в мощную систему обнаружения землетрясений, которая уже отправила миллионам людей в 98 странах мира предупреждения, давая им время, чтобы найти укрытие.

Технология, получившая название Android Earthquake Alerts, использует встроенные в телефоны акселерометры. Когда неподвижный смартфон фиксирует первичную, более быструю P-волну землетрясения, он отправляет сигнал на серверы Google. Система анализирует данные с множества устройств, подтверждает факт землетрясения, оценивает его магнитуду и местоположение, а затем рассылает оповещения.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.