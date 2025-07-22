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Минтранс подготовит изменения к парковке электросамокатов

Сенатор Шейкин: в ноябре появятся рекомендации по парковке электросамокатов
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pexels.com

Минтранс готовит изменения в Правила дорожного движения (ПДД) после письма сенатора Артема Шейкина (копия письма есть у «Газеты.Ru») по вопросу упорядочивания парковки средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, моноколес и др.). Уже в ноябре могут появиться рекомендации по парковке СИМ.

«Ваше предложение о разработке законодательных изменений, включающих установление для сервисов проката обязательств по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных СИМ, считаем полезным и заслуживающим внимания. Представляется целесообразным решать вопросы парковки СИМ во взаимосвязи с организацией дорожного сервиса, объектов благоустройства и инфраструктуры зарядки», — говорится в письме.

Шейкин рассказал «Газете.Ru», что в конце осени состоится круглый стол на площадке Совета Федерации, на котором обсудят инициативу с представителями Минтранса. По его словам, проблема парковки электросамокатов актуальна для городов с высокой плотностью застройки.

«Сегодня действительно назрела необходимость системных изменений, в том числе и в Правилах дорожного движения. Благодарен Минтрансу России за внимание к предложению обязать прокатные сервисы оперативно реагировать на жалобы, убирать неправильно припаркованные СИМ. Без участия самих операторов эту проблему не решить. Отдельно подчеркну значимость инициативы по установлению обязательства для сервисов кикшеринга по оперативному реагированию и эвакуации неправильно припаркованных средств передвижения. Это повысит безопасность, снизит количество нарушений и сделает городскую среду более комфортной», — заявил сенатор.

Ранее в Госдуме призвали сделать бесплатными парковки около соцобъектов.

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