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Учителя арестовали за надругательство над пятью ученицами

В Индии учителя обвинили в домогательствах в отношении пяти учениц
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Depositphotos

Учителя из Индии подозревают в надругательстве над пятью школьницами. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в Кендрапаре. О ситуации стало известно после того, как одна из пострадавших, 13-летняя девочка, отказывалась идти в школу. После расспросов выяснилось, что 40-летний учитель естественных наук домогался ее.

Мать обратилась к директору учреждения, который опросил школьниц. В результате о домогательствах рассказали еще четыре ученицы. По их словам, мужчина приставал к ним.
В тот же вечер глава заведения обратился в полицию. После этого сотрудники правоохранительных органов начали расследование и арестовали педагога.

До этого в Новом Орлеане учителя пения обвинили в сексуальной эксплуатации ученика. Как рассказал сам юноша, педагог пригласил его к себе домой и предложил употребить наркотики.

После этого мужчина стал платить молодому человеку за услуги сексуального характера. Таким образом, как полагают полицейские, так он «приучал» школьника к проституции.

Ранее в Индии учительница возила школьника по отелям, опаивала и насиловала.

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