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Учитель пения давал наркотики школьнику, насиловал его и «приучал» к проституции

В Новом Орлеане учителя задержали за сексуальную эксплуатацию детей
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Учитель пения из Нового Орлеана пойдет под суд за сексуальную эксплуатацию детей. Об этом сообщает WBRZ.

О преступлениях 38-летнего мужчины стало известно после того, как в полицию обратилась мать 16-летнего юноши. Она заметила в телефоне сына сообщения от взрослого мужчины с содержанием непристойного характера. По словам самого подростка, учитель старшей школы пригласил его к себе домой, где предложил употребить наркотики.

Известно, что позже педагог стал платить ученику за услуги сексуального характера. При этом сам молодой человек сопротивлялся. С помощью денег, по версии полиции, мужчина «готовил» юношу к сексуальному рабству.

Учителя уже арестовали. Ему предъявили обвинения по статьям о домогательствах, изнасиловании и эксплуатации детей.

По словам представителей школы, педагог у них больше не работает. До инцидента он руководил хором.

Ранее мать продала 12-летнюю дочь на ночь мужчине за наличные деньги и наркотики.

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