Учительница возила ученика по отелям, опаивала и насиловала

Учительница из Индии стала фигуранткой уголовного дела после того, как стала чаще встречаться с одним из своих учеников. Об этом сообщает MidDay.com.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 40-летняя педагог стала испытывать влечение к 16-летнему ученику в конце 2023 года, когда они участвовали в подготовке к школьному мероприятию.

Домогаться подростка она стала в начале 2024 года. Женщина якобы не раз ездила с юношей в роскошные отели, где насиловала его. Предположительно перед надругательством она часто опаивала молодого человека.

О ситуации стало известно только спустя некоторое время. Женщину арестовали, но вскоре она подала ходатайство об освобождении под залог, и его удовлетворили. Сама учительница заявила, что дело против нее сфабриковали родители подростка, так как они были против отношений пары.

Известно, что фигурантка разбирательств замужем.

Ранее в США педофил работал учителем и годами совращал мальчиков.