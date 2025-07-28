Врач ответил, как можно заразиться гепатитом B

Врач Неронов: гепатит B может передаваться через кровь и слюну

Гепатит B представляет собой вирусное заболевание печени, оно передается через кровь, слюну и другие биологические жидкости. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

По его словам, заражение может произойти при использовании нестерильных медицинских и косметологических инструментов, во время половых контактов, при переливании инфицированной крови или использовании чужой зубной щетки или бритвы.

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала газете «Известия», что летом риск заражения инфекциями, передающимися через воду и пищу, значительно возрастает.

«Вирус гепатита B в десятки раз заразнее ВИЧ. Это делает заболевание особенно опасным для медицинских работников и людей, чья профессия связана с кровью. По статистике, риск инфицирования среди медиков в три–пять раз выше, чем среди населения в целом», — рассказал Неронов.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Владимир Конев рассказал «Газете.Ru», что гепатит С не всегда сопровождается желтухой и не передается бытовым путем. Также в редких случаях такая форма заболевания может пройти самостоятельно.

Ранее россиян предупредили об опасности гепатита C.