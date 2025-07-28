Россиян предупредили об опасности гепатита C

Гепатит C может протекать у пациентов бессимптомно, при этом он будет медленно разрушать печень. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

По его словам, в 70% случаев он переходит в хроническую форму и может спровоцировать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному (рак печени).

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Светлана Немова рассказала газете «Известия», что существует пять основных типов вирусного гепатита – A, B, C, D и E. Гепатиты A и E передаются фекально-оральным путем — через загрязненную воду, пищу и предметы обихода, например, инфицированную посуду или игрушки. Гепатиты B, C и D передаются парентеральным путем: через кровь, незащищенные половые контакты, нестерильные инструменты, например, медицинские, а также от матери к ребенку во время родов.

«Ранняя диагностика осложнена: симптомы могут быть неспецифичными — слабость, утомляемость, дискомфорт в правом подреберье. Часто пациенты узнают о заболевании случайно, при обследовании по другому поводу. Желтуха, как правило, не развивается, а печень увеличивается умеренно», — отметил Неронов.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Владимир Конев рассказал «Газете.Ru», что гепатит С не всегда сопровождается желтухой и не передается бытовым путем. Также в редких случаях такая форма заболевания может пройти самостоятельно.

Ранее россиянам назвали анализ для выявления алкогольного гепатита.