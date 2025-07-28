На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности гепатита C

Врач Неронов: гепатит C может протекать бессимптомно
true
true
true
close
Shutterstock

Гепатит C может протекать у пациентов бессимптомно, при этом он будет медленно разрушать печень. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

По его словам, в 70% случаев он переходит в хроническую форму и может спровоцировать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному (рак печени).

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Светлана Немова рассказала газете «Известия», что существует пять основных типов вирусного гепатита – A, B, C, D и E. Гепатиты A и E передаются фекально-оральным путем — через загрязненную воду, пищу и предметы обихода, например, инфицированную посуду или игрушки. Гепатиты B, C и D передаются парентеральным путем: через кровь, незащищенные половые контакты, нестерильные инструменты, например, медицинские, а также от матери к ребенку во время родов.

«Ранняя диагностика осложнена: симптомы могут быть неспецифичными — слабость, утомляемость, дискомфорт в правом подреберье. Часто пациенты узнают о заболевании случайно, при обследовании по другому поводу. Желтуха, как правило, не развивается, а печень увеличивается умеренно», — отметил Неронов.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Владимир Конев рассказал «Газете.Ru», что гепатит С не всегда сопровождается желтухой и не передается бытовым путем. Также в редких случаях такая форма заболевания может пройти самостоятельно.

Ранее россиянам назвали анализ для выявления алкогольного гепатита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами