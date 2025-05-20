Ученый развеял главные мифы о гепатите

Гепатит С не всегда сопровождается желтухой и не передается бытовым путем. Также в редких случаях такая форма заболевания может пройти самостоятельно. Об этом Газете.Ru рассказал Владимир Конев, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета.

«Гепатит — это воспаление печени, вызванное различными причинами: вирусами, токсическими веществами, инфекциями или аутоиммунными нарушениями. Наиболее известны вирусные гепатиты A, B, C, D и E, и каждый из них отличается по способу передачи, характеру течения и методам лечения»— объяснил ученый.

Наиболее опасным и коварным считается гепатит С: он может протекать бессимптомно и долгое время оставаться незамеченным.

Один из самых распространенных мифов касается неизлечимости гепатита. Гепатит A, как правило, не становится хроническим и часто проходит самостоятельно. Однако при гепатите С только около 20% больных выздоравливают без лечения. В остальных 80% — развивается хроническая форма, требующая терапии.

Специалист пояснил, что гепатиты B и C действительно могут переходить в хроническую форму, но современная медицина располагает эффективными противовирусными препаратами для борьбы с заболеванием.

Еще одно заблуждение — отождествление гепатита с желтухой.

«Желтуха — это лишь симптом, который может возникнуть при разных нарушениях работы печени и не обязательно сопровождать гепатит. Особенно часто болезнь протекает без желтухи у детей и при хроническом течении», – рассказал Газете.Ru эксперт.

Распространен и страх бытового заражения: через посуду, укусы насекомых и контакты с другими людьми. Однако, как объясняет ученый, только гепатит В может передаваться контактно-бытовым путем, в то время как гепатит С – нет.

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