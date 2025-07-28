проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали анализ для выявления алкогольного гепатита

Врач Дианова: ферритин в крови может указывать на алкогольное повреждение печени

true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Есть несколько показателей в анализах, которые связаны со злоупотреблением алкоголем и могут указать на алкогольные повреждения печени. Например, один из них — ферритин, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«В клиническом анализе крови можно обнаружить отклонения, характерные для людей, злоупотребляющих спиртным. Помните, во время пандемии COVID-19 особое внимание уделялось уровню ферритина в крови? Этот показатель важен не только для диагностики анемии и воспаления, но и для оценки перегрузки железом, особенно у людей, страдающих алкоголизмом. Употребление алкоголя может привести к перегрузке организма железом, что усиливает воспаление и дальнейшее развитие фиброза», — отметила Дианова.

Кроме того, врач подчеркнула, что также алкогольные повреждения печени можно выявить при помощи фибротестов.

«Они довольно дорогие, но стоят того. Они помогают определить степени стеатоза, фиброза и активности, а также что именно привело к проблемам с печенью: алкоголь, гепатит С или В, сахарный диабет, ожирение или жировой гепатоз. Это позволяет разработать более точный план лечения и в дальнейшем контролировать динамику показателей на фоне лечения», — заключила врач.

Ранее врач описал портрет человека с раком легкого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами