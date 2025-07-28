Россиянам назвали анализ для выявления алкогольного гепатита

Есть несколько показателей в анализах, которые связаны со злоупотреблением алкоголем и могут указать на алкогольные повреждения печени. Например, один из них — ферритин, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«В клиническом анализе крови можно обнаружить отклонения, характерные для людей, злоупотребляющих спиртным. Помните, во время пандемии COVID-19 особое внимание уделялось уровню ферритина в крови? Этот показатель важен не только для диагностики анемии и воспаления, но и для оценки перегрузки железом, особенно у людей, страдающих алкоголизмом. Употребление алкоголя может привести к перегрузке организма железом, что усиливает воспаление и дальнейшее развитие фиброза», — отметила Дианова.

Кроме того, врач подчеркнула, что также алкогольные повреждения печени можно выявить при помощи фибротестов.

«Они довольно дорогие, но стоят того. Они помогают определить степени стеатоза, фиброза и активности, а также что именно привело к проблемам с печенью: алкоголь, гепатит С или В, сахарный диабет, ожирение или жировой гепатоз. Это позволяет разработать более точный план лечения и в дальнейшем контролировать динамику показателей на фоне лечения», — заключила врач.

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