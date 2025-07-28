Экс-главе предприятия по производству вакцин смягчили приговор

Московским городским судом было принято решение снизить меру наказания для бывшего исполняющего обязанности директора федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток» Евгения Маковского, признанного виновным в покушении на получение взятки. Об этом говорится в материалах суда, которыми располагает РИА Новости.

Согласно судебным актам, прежнее назначение наказательного срока в виде девяти лет заключения заменено новым сроком — восемь лет десять месяцев тюремного заключения в исправительном учреждении строгого режима.

Это означает сокращение первоначально вынесенного наказания на два месяца. Первоначально обвинительный вердикт был постановлен Головинским районным судом столицы.

В декабре прошлого года Евгений Маковский был осужден на девять лет по делу о взятке. По версии следствия, он пытался получить взятку в размере 19 млн рублей от «Русбиофарм», чтобы продлить договор на поставку вакцин от COVID-19 «Конвасэл». В это время Маковский занимал пост исполняющего обязанности СПбНИИВС.

Ранее суд вынес приговор аферистам, завладевшим помещениями Росгвардии и Минобороны.