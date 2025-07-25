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Суд вынес приговор аферистам, завладевшим помещениями Росгвардии и Минобороны

ФСБ: завладевшие квартирами Росгвардии и Минобороны мошенники получили до 18 лет
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Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор мошенникам, которые незаконно получили в распоряжение собственность районных администраций Подмосковья, Росгвардии и Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ФСБ.

«Вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2013 по 2017 год преступники получили 14 объектов недвижимости, которые суммарно стоят свыше 500 млн рублей. Среди них — квартиры, помещения и земельные участки.

Один из организаторов ОПГ получил 18 лет колонии, остальные — менее серьезные сроки.

До этого суд в Калининграде приговорил к двум годам лишения свободы гендиректора ООО «Судостроительная компания «Вега» Артура Вовка за причинение миллионного ущерба Минобороны России при выполнении гособоронзаказа.

В СК добавили, что подсудимый в рамках предварительного следствия признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение.

Ранее сообщалось, что экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег участников СВО.

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