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Суд приговорил главу предприятия по производству вакцин от ковида к 9 годам

Главу предприятия по производству вакцин от ковида Маковского осудили на 9 лет
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СПбНИИВС ФМБА России

Директор ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгений Маковский осужден на 9 лет по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы.

Маковский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере).

Маковский содержится в следственном изоляторе с конца декабря 2023 года. По версии следствия, он пытался получить взятку в размере 19 млн рублей от «Русбиофарм», чтобы продлить договор на поставку вакцин от COVID-19 «Конвасэл». В это время Маковский занимал пост исполняющего обязанности СПбНИИВС.

По делу также проходит сообщник Маковского — безработный житель Иркутска Игорь Рудых, у которого есть непогашенная судимость. Ему предъявили обвинение за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Ранее за взятку арестовали замглавы центра обеспечения Минздрава Чувашии.

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