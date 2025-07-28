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В Вашингтоне задержали человека, который залез на ограду здания минфина США

Reuters: Секретная служба задержала залезшего на ограду минфина США мужчину
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Global Look Press

В Вашингтоне задержали мужчину, который взобрался на ворота здания министерства финансов США. Об этом, ссылаясь на Секретную службу, сообщает Reuters.

После задержания полицейские перекрыли движение по прилегающей улице и вызвали саперов, чтобы они осмотрели сумку, которую мужчина оставил на тротуаре. Взрывного устройства найдено не было.

Здание министерства финансов находится на Пенсильвания-авеню рядом с Белым домом.

11 июля стало известно, что у резиденции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во Флориде задержали женщину с оружием, которая «срочно хотела поговорить» с главой государства.

4 июня сообщалось, что в США задержали мужчину, который пытался перелезть через забор резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее сообщалось, что сотрудников Секретной службы США не стали наказывать после покушения на Трампа.

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