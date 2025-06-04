На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В США задержали мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию резиденции Трампа

CBS: мужчина задержан после попытки перелезть через забор резиденции Трампа
close
Wilfredo Lee/AP

В США задержали мужчину, который пытался перелезть через забор резиденции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в Секретной службе страны.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы задержали его «без происшествий» и передали стражам порядка. Мужчина рассказал полицейским, что намеревался поговорить с Трампом «про Евангелие» и жениться на его 18-летней внучке.

Президент США во время инцидента находился в Вашингтоне.

Новость дополняется.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами