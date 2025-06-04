В США задержали мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию резиденции Трампа

В США задержали мужчину, который пытался перелезть через забор резиденции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в Секретной службе страны.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы задержали его «без происшествий» и передали стражам порядка. Мужчина рассказал полицейским, что намеревался поговорить с Трампом «про Евангелие» и жениться на его 18-летней внучке.

Президент США во время инцидента находился в Вашингтоне.

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