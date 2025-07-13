Сотрудников Секретной службы США не стали наказывать после покушения на Трампа

CNN: Секретную службу не наказали после покушения на Трампа в Батлере

Руководящий состав Секретной службы и агенты, охранявшие на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2024 году, не понесли наказания после покушения на политика. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что более десятка действующих и бывших сотрудников правоохранительных структур заявили об отсутствии ответственности среди высокопоставленных представителей ведомства. Дисциплинарные взыскания затронули сотрудников Секретной службы, работавших в Питтсбурге.

Внутри ведомство это вызвало недовольства. Многие высказали мнение, что на отдел в Питтсбурге решили повесить всю вину, несмотря на ошибки, допущенные на более высоком уровне.

13 июля 2024 года в политика стреляли на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был легко ранен в ухо. Стрелявшим был 20-летний американец Томас Мэтью Крукс — его ликвидировали на месте сотрудники Секретной службы. Сам Трамп заявил, что не пережил бы покушения, если бы не повернул голову немного вправо.

Ранее сообщалось, что после покушения Трамп потребовал у врача снимок своего мозга.