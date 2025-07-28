Эксперт предупредил о мошенниках под видом верующих

Эксперт Иванов: мошенники выдают себя верующими, чтобы завладеть деньгами

Мошенники выдают себя за верующих для завладения имуществом одиноких пожилых людей. Об этом РИА Новости сообщил председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Под видом благочестивого человека, ищущего спутницу жизни, в дом проникает злоумышленник. Они используют религиозную риторику для завоевания доверия, затем начинают контролировать финансы и жилье», — заявил Иванов.

По словам эксперта, преступники действуют по алгоритму: ищут одиноких пенсионеров, получают доступ к банковским картам под предлогом помощи с покупками, вымогают деньги для «благотворительности» и пытаются оформить жилье на себя.

В одном из случаев злоумышленник, представившись «искренне верующим», заселился в квартиру женщины и попытался снять с ее карты деньги. Средства удалось вернуть благодаря родственникам.

Иванов советует проверять документы новых знакомых, не передавать доступ к банковским картам, консультироваться с юристом перед подписанием документов, обращаться в правоохранительные органы при подозрениях.

28 июля декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал, что в последние месяцы наблюдается стремительный рост случаев обмана в домовых чатах многоквартирных домов, создаваемых для обмена информацией, взаимодействия жильцов между собой и с представителями управляющей компании.

Ранее эксперты рассказали о схемах мошенничества с редкими именами пользователей Telegram.