Россиян предупредили о риске мошенничеств в домовых чатах

В последние месяцы наблюдается стремительный рост случаев обмана в домовых чатах многоквартирных домов, создаваемых для обмена информацией, взаимодействия жильцов между собой и с представителями управляющей компании, рассказал «Газете.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«Наиболее распространенный прием мошенников — рассылка поддельных квитанций за коммунальные услуги, где вместо реквизитов УК указаны счета преступников. Злоумышленники используют готовые инструменты автоматизированного клонирования сайтов, что позволяет им быстро создавать фишинговые ресурсы с минимальным набором функций и возможностью оплаты — клоны официальных порталов УК или ТСЖ. Пользователь видит привычный дизайн, вводит номер квартиры и реквизиты карты, деньги списываются и уходят на фальшивый счет, но реального платежа в адрес УК не происходит», — объяснил он.

Параллельно преступники размещают в подъездах QR-коды с приглашением вступить в чат или принять участие в голосовании о срочном ремонте. Отсканировав код, жильцы оказываются на стороннем ресурсе, где от них требуют данные паспорта или платежных карт. Объявления якобы от активистов ТСЖ маскируются под реальные аккаунты, поэтому люди узнают о списаниях только через несколько дней, просматривая банковские выписки.

«С точки зрения правовой практики распространение ложных квитанций и сбор средств через домовые чаты подпадает в том числе под статью 159 УК РФ о мошенничестве, а незаконное использование чужих личных данных — под статью 272 УК РФ. При этом к ответственности (административной или уголовной) могут быть привлечены не только модераторы и администраторы чата, но и любые участники сообщества, разместившие такую ссылку, если будет доказана их причастность к рассылке вредоносных сообщений», — сказал эксперт.

Чтобы не попасться на уловки, рекомендуется не переходить по рекламным ссылкам или приглашениям из чатов. Любые финансовые требования проверяйте через официальные каналы: обращайтесь непосредственно в ТСЖ или УК по телефону, сверяйте выставленные счета на портале «Госуслуги» или на сайте управляющей организации. QR-коды и ссылки лучше сохранять после личной проверки подлинности, а для оплаты коммунальных услуг или взносов пользоваться лишь проверенными и сохраненными закладками в браузере или официальными приложениями банков, резюмировал юрист.

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