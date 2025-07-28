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Эксперты рассказали о схемах мошенничества с редкими именами пользователей Telegram

«Известия»: мошенники предлагают продать редкие никнеймы на поддельных аукционах
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о новых схемах мошенничества с редкими именами пользователей мессенджера. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы видим, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их выдать эти ценные коллекционные предметы», — заявил Дуров.

По его словам, стоимость некоторых юзернеймов превышает $100 тыс.

Злоумышленники создают фейковые страницы поддержки Telegram, убеждая жертв пройти «верификацию» через фишинговые ссылки, рассказал «Известиям» директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Другой метод — предложение продать никнейм на поддельных аукционах, имитирующих официальную платформу Fragment.

Редкие юзернеймы стали цифровым активом после запуска Fragment в 2022 году, отметил Воробьев. Например, ник @paul был куплен за $24 тыс. Это провоцирует «цифровые угоны»: мошенники угрожают раскрытием личных данных, требуя передачи аккаунтов, добавила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова.

Для предотвращения взлома эксперты рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из SMS, регулярно обновлять контактные данные.

«При потере аккаунта начинается цепь проблем: фейки, вирусы, шантаж», — предупредила советник гендиректора RooX Наталия Леднева.

До этого сообщалось, что мошенники начали использовать имя мессенджера MAX в новых схемах обмана. Злоумышленники звонят по мобильному телефону, представляясь сотрудниками сервиса, и убеждают собеседника срочно активировать так называемый «аккаунт безопасности». Под предлогом защиты данных они просят продиктовать код из СМС от «Госуслуг», объясняя это тесной интеграцией мессенджера с другими государственными сервисами.

Ранее россиян предупредили о финансовых пирамидах в соцсетях.

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