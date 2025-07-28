Стало известно количество боеприпасов, которыми располагали террористы в «Крокусе»

Напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске террористы имели на вооружении почти 60 магазинов к автоматам. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

В ходе следствия было выявлено, что четверо террористов перед нападением на концертный зал вооружились тремя автоматами Калашникова с не менее 59 магазинами к ним, в которых находилось не менее 1381 патрона. Кроме того, террористы имели при себе пистолет Макарова, четыре ножа бытового назначения, по меньшей мере пять бутылок с автомобильным бензином, зажигалки, налобные фонарики.

26 июля сообщалось, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» получили оружие для нападения на концертный зал от своих сообщников из Дагестана, которые доставили его с Северного Кавказа на автомобиле, оборудованном специальным тайником.

29 июня стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Ранее стало известно, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» готовили еще один подрыв в регионе.