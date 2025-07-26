Стало известно, откуда и как исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие

ТАСС: оружие для атаки на «Крокус» привезли из Дагестана на автомобиле с тайником

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске получили оружие для нападения на концертный зал от своих сообщников из Дагестана, которые доставили его с Северного Кавказа на автомобиле, оборудованном специальным тайником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева Умеджона, Исмоилов Зубайдулло и Гадоев Шахромджон оборудовав тайник в автомобиле «Митсубиси», поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву. Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон подобрали участок местности в лесном массиве на территории Московского региона для передачи перевезенного Гадоевым оружия», — сказано в документах.

В них говорится, что 21 марта 2021 года один из террористов Фаридуни прибыл в указанное Гадоевым место, которое расположено на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД, и взял у него три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. Злоумышленник погрузил оружие и боеприпасы в свою машину «Рено» и отвез на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске для хранения и последующего использования в ходе теракта.

29 июня стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что трое исполнителей теракта в «Крокусе» приняли наркотик перед атакой.