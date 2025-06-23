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Стало известно, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» готовили еще один подрыв в регионе

СК: некоторые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили подрыв в Дагестане
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Алексей Майшев/РИА Новости

Некоторые обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» планировали подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, сообщает Telegram-канал ведомства.

«‎Ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», — сказала она.

До этого Петренко рассказала, что расследование уголовного дела против людей, устроивших теракт в «Крокусе», завершено. Дело против 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. При этом продолжается предварительное следствие в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации. Следователи установили, что подготовка к теракту в «Крокусе» началась за пару месяцев до его совершения. Часть преступников приехала в Россию из-за рубежа и занялась первоначальной подготовкой, а другие уже находились на российской территории, подыскивая оружие и т.д.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, отметили в СК.

Ранее суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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