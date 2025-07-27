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В России девушки обманом вымогали у бойцов СВО деньги

«Ъ»: девушки в аэропорту Шереметьево обманом вымогали у бойцов СВО деньги
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Организованное преступное сообщество (ОПС), обвиняемое в хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, состояло из нескольких специализированных групп. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

«В группировку входили таксисты, лица, привлекавшие военных в бары, сборщики денег под ложными предлогами, физически сильные исполнители и наводчики из числа сотрудников патрульно-постовой службы», — уточняет издание.

По данным следствия, ОПС создано в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. Задержано около 30 подозреваемых, потерпевшими признаны 18 военнослужащих.

Схемы хищений включали выманивание 10–35 тыс. рублей у военных девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение средств с карт (до 600 тыс. рублей с одного бойца). Адвокаты фигурантов, включая предполагаемого лидера группы Дмитрия Боглаева, отрицают существование ОПС.

4 июня сообщалось, что в Калининградской области задержана организованная группа из шести человек, в том числе адвокат, подозреваемых в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее омбудсмен рассказала о мошеннических схемах против семей бойцов СВО.

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