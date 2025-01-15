Эколог: миллионы людей могут стать беженцами из-за изменения климата

Изменение климата уже повысило среднюю температуру воздуха на планете на 1,5 градуса. Тенденция на глобальное потепление продолжается с середины XIX века и становится причиной множества природных катаклизмов. Миллионы людей в ближайшие десятилетия из-за этого могут стать климатическими беженцами, предупредил в беседе с RT директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

Главные причины изменения климата – это антропогенное влияние на природу и рост выбросов парниковых газов. Из-за этого активно тают ледники, увеличивая уровень мирового океана. Засушливых регионов становится все больше, как и опасных природных явлений – засух, пожаров, ураганов, наводнений и так далее.

«В высоких широтах, в Арктике эти изменения идут гораздо быстрее. По некоторым оценкам, здесь потепление уже достигло 3,5°C», — добавил Пукалов.

Сегодня ученые уже наблюдают таяние вечной мерзлоты, что приводит к дополнительным выбросам парниковых газов. В итоге меняется отражательная способность планеты, так как на смену белым ледникам приходят черные камни, лесные пожары случаются всё чаще, а их интенсивность растет. Все это грозит тем, что уже в ближайшие десятилетия миллионы людей станут климатическими беженцами, заключил эколог.

Напомним, с 7 января в Калифорнии бушуют пожары, жертвами которых стали уже минимум 11 человек. Сгорели тысячи домов, десятки тысяч человек эвакуировали – по данным на 12 января, свои дома вынуждены были покинуть 70 тыс. человек. Специалисты предполагают, что огонь мог вспыхнуть из-за оборванного провода.

Ранее стало известно, что России может грозить исчезновение некоторых животных из-за изменений климата.