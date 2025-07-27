На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Верховной раде Украины рассказали про смертность в стране

Депутат Рады Скороход: смертность на Украине превышает рождаемость в 10 раз
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Смертность на Украине в 10 раз превышает рождаемость. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По ее словам, демография сегодня «ужасная», неизвестно, как восполнить разницу.

Депутат добавила, что это будет большой вызов после окончания военного положения.

Парламентарий подчеркнула, что сегодня в стране наблюдается серьезный отток молодежи, но попытки удержать ее не решат проблему с демографией.

До этого сообщалось, численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет порядка 15% от штата.

В начале июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк в интервью, фрагмент которого опубликовало издание «Страна.ua», заявил, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами