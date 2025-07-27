В Верховной раде Украины рассказали про смертность в стране

Депутат Рады Скороход: смертность на Украине превышает рождаемость в 10 раз

Смертность на Украине в 10 раз превышает рождаемость. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По ее словам, демография сегодня «ужасная», неизвестно, как восполнить разницу.

Депутат добавила, что это будет большой вызов после окончания военного положения.

Парламентарий подчеркнула, что сегодня в стране наблюдается серьезный отток молодежи, но попытки удержать ее не решат проблему с демографией.

До этого сообщалось, численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет порядка 15% от штата.

В начале июня депутат Верховной рады Михаил Цимбалюк в интервью, фрагмент которого опубликовало издание «Страна.ua», заявил, что на Украине зафиксировали острую демографическую проблему, связанную с нехваткой рабочей силы.

Ранее стало известно, что средний возраст украинцев за три года вырос с 41 до 45 лет.