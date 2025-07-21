Рухнувший мост, сапборды и тонущие машины: Москву снова затопило из-за тропического ливня

На Москву и Подмосковье 21 июля обрушился сильнейший ливень, который привел к многочисленным затоплениям улиц, дворов и дорог. По данным центра «Фобос», за сутки в Москве и области выпало 80% от месячной нормы осадков.
Московский дептранс предупредил о задержках и изменениях маршрутов наземного транспорта. Временно было остановлено движение на Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена.
В соцсетях публикуются видео последствий затопления Москвы и пригорода. Канал «Осторожно, Москва» показал кадры с затопленным Шмитовским проездом, где под эстакадой в воде застряла машина скорой помощи.
В сеть попали кадры затопления на Нагорной улице, где ливневые потоки полностью затопили автосервис и припаркованные рядом автомобили.
На Можайском шоссе пешеходы пытались преодолеть затопленный тротуар, перебравшись через строительный забор.
В жилом комплексе «Символ» на шоссе Энтузиастов затопило сразу несколько подъездов — вода залила этажи и лифтовые зоны. Как сообщает «Осторожно, Москва», лифты в доме не работают.
На МКАД из-за затопления участка дороги в районе рынка «Садовод» образовался многокилометровый затор.
Три участка в столице закрыли из-за подтоплений: на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира в районе дома 133, а также на улице Тихая.
Подмосковье и область
В Московской области были затоплены дороги в Долгопрудном, Раменском, Химках и Балашихе. «Осторожно, новости» публикуют кадры с машинами, которые пытаются форсировать затопленные улицы.
Канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает о затоплении станции «Павшино» МЦД-2 в Московской области. На кадрах видно, что пассажиры босиком пытаются пересечь затопленный переход. Сейчас он закрыт, уточняет канал.
В Одинцово оказался полностью затоплен двор одного из местных ЖК.
На видео также попал житель Подмосковья, плывущий на сапборде по затопленной дороге.
В Наро-Фоминском районе из-за подтопления рухнул бетонный мост. Часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.
На время оперативных работ по восстановлению дороги для жителей сделали временную «искусственную» переправу через ручей. В этой местности проживает около 100 человек, они отказались от эвакуации.
По данным МЧС, ливни продлятся до позднего вечера 21 июля, они будут сопровождаться шквалистым ветром до 15 метров в секунду. Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешние дожди являются настоящими тропическими ливнями и наблюдаются в Москве впервые.
Вильфанд подчеркнул, что для Москвы и умеренных широт в целом такие осадки нехарактерны, но из-за изменения климата «процессы меняются».
По его словам, очевидных индикаторов для таких ливней в Москве не было, но Гидрометцентру все же удалось их спрогнозировать и выпустить штормовое предупреждение, хотя еще пять лет назад предсказать такой сильный дождь никто не смог бы.
Неделю назад в столице также наблюдались тропические ливни. 15 июля в нескольких районах города менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.