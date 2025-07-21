Рухнувший мост, сапборды и тонущие машины: Москву снова затопило из-за тропического ливня

Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье 21 июля, вызвав масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков. Затоплены станции метро и МЦД, нарушено движение транспорта. В Подмосковье рухнул мост, жители деревни Алексино оказались отрезаны от транспорта. МЧС предупреждает о новых ливнях и шквалистом ветре до конца дня. Как столица и пригород переживают непогоду — в материале «Газеты.Ru».

На Москву и Подмосковье 21 июля обрушился сильнейший ливень, который привел к многочисленным затоплениям улиц, дворов и дорог. По данным центра «Фобос», за сутки в Москве и области выпало 80% от месячной нормы осадков.

Московский дептранс предупредил о задержках и изменениях маршрутов наземного транспорта. Временно было остановлено движение на Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена.

В соцсетях публикуются видео последствий затопления Москвы и пригорода. Канал «Осторожно, Москва» показал кадры с затопленным Шмитовским проездом, где под эстакадой в воде застряла машина скорой помощи.

В сеть попали кадры затопления на Нагорной улице, где ливневые потоки полностью затопили автосервис и припаркованные рядом автомобили.

На Можайском шоссе пешеходы пытались преодолеть затопленный тротуар, перебравшись через строительный забор.

В жилом комплексе «Символ» на шоссе Энтузиастов затопило сразу несколько подъездов — вода залила этажи и лифтовые зоны. Как сообщает «Осторожно, Москва», лифты в доме не работают.

На МКАД из-за затопления участка дороги в районе рынка «Садовод» образовался многокилометровый затор.

Три участка в столице закрыли из-за подтоплений: на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира в районе дома 133, а также на улице Тихая.

Подмосковье и область

В Московской области были затоплены дороги в Долгопрудном, Раменском, Химках и Балашихе. «Осторожно, новости» публикуют кадры с машинами, которые пытаются форсировать затопленные улицы.

Канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает о затоплении станции «Павшино» МЦД-2 в Московской области. На кадрах видно, что пассажиры босиком пытаются пересечь затопленный переход. Сейчас он закрыт, уточняет канал.

В Одинцово оказался полностью затоплен двор одного из местных ЖК.

На видео также попал житель Подмосковья, плывущий на сапборде по затопленной дороге.

В Наро-Фоминском районе из-за подтопления рухнул бетонный мост . Часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.

На время оперативных работ по восстановлению дороги для жителей сделали временную «искусственную» переправу через ручей. В этой местности проживает около 100 человек, они отказались от эвакуации.

По данным МЧС, ливни продлятся до позднего вечера 21 июля, они будут сопровождаться шквалистым ветром до 15 метров в секунду. Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешние дожди являются настоящими тропическими ливнями и наблюдаются в Москве впервые.

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Вильфанд подчеркнул, что для Москвы и умеренных широт в целом такие осадки нехарактерны, но из-за изменения климата «процессы меняются».

По его словам, очевидных индикаторов для таких ливней в Москве не было, но Гидрометцентру все же удалось их спрогнозировать и выпустить штормовое предупреждение, хотя еще пять лет назад предсказать такой сильный дождь никто не смог бы.

Неделю назад в столице также наблюдались тропические ливни. 15 июля в нескольких районах города менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.