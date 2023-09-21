Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, какую страну считает худшей в мире

Объездивший весь мир дизайнер Артемий Лебедев назвал Сомали худшей страной

close
100%
Артемий Лебедев/YouTube

Российской блогер и дизайнер Артемий Лебедев, побывавший во всех государствах мира, назвал Сомали худшей страной. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала Александра Каргина.

Лебедев отметил, что из 256 существующих стран хорошие только 50. При этом он не стал раскрывать, какую из них считает лучшей, и подчеркнул, что у каждого человека могут быть свои представления о подходящем месте для жизни.

В то же время дизайнер признался, что считает Сомали худшей страной в мире. По его словам, обстановка в этой африканской республике «по-своему интересная».

«Мы наняли 10 телохранителей с калашами, которые ездили на отдельном джипе за нами. Но тут тоже есть опасность, что они могут сами решить тебя ограбить, у них уже автоматы в руках», — вспомнил блогер.

Он добавил, что в Сомали практически невозможно реализовать какие-либо долгосрочные планы. Как указал Лебедев, ему бы не хотелось долго жить в подобной стране и не иметь шанса «что-то делать созидательное».

Согласно информации на официальном сайте дизайнера, к текущему моменту он посетил 265 государств и различных территорий. В настоящее время ему осталось побывать только на Малых Тихоокеанских отдаленных островах США.

Ранее стало известно, что случилось с двумя квартирами Артемия Лебедева в Киеве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях